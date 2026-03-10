CRISPR Therapeutics Aktie
WKN DE: A2AT0Z / ISIN: CH0334081137
|
10.03.2026 12:59:44
CRISPR Therapeutics Plans $350 Mln Convertible Senior Notes Offering
(RTTNews) - CRISPR Therapeutics AG (CRSP), on Tuesday said it intends to offer $350 million aggregate principal amount of convertible senior notes due 2031 in a private placement.
The company said that the initial purchasers will have a 13-day option to buy up to an additional $52.5 million aggregate principal amount of the notes.
The notes will be senior unsecured obligations and will mature on March 1, 2031, unless earlier converted, redeemed, or repurchased.
Interest will be payable semiannually on March 1 and September 1 each year beginning September 1.
The company intends to use the net proceeds from the offering for general corporate purposes.
In the pre-market trading, CRSP is 8.23% lesser at $53.94 on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CRISPR Therapeutics AG
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu CRISPR Therapeutics AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CRISPR Therapeutics AG
|44,40
|-11,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: US-Börsen mit leichtem Plus -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.