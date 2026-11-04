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04.11.2026 06:31:28
CRISPR Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
CRISPR Therapeutics hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 12,7 Millionen USD gegenüber 0,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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