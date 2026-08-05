CRISPR Therapeutics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CRISPR Therapeutics hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,94 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,400 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1043,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at