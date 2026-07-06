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WKN DE: A40ANH / ISIN: BMG93A5A1010

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06.07.2026 13:35:01

CRISPR Therapeutics vs. Viking Therapeutics: Which Healthcare Stock Is a Better Buy in 2026?

Investing in biotechnology requires a balance between groundbreaking scientific innovation and the realities of clinical development. Choosing between CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP) and Viking Therapeutics (NASDAQ:VKTX) involves comparing established gene-editing leadership against massive growth potential in metabolic medicine.CRISPR Therapeutics is a leader in gene editing, recently achieving its first product approval for rare blood disorders. Viking Therapeutics focuses on metabolic and endocrine disorders, targeting the booming market for weight-loss treatments. While both companies operate in high-growth areas, their financial stages and clinical risks offer distinct paths for everyday investors.CRISPR Therapeutics focuses on developing gene-based medicines using its proprietary CRISPR/Cas9 platform. The company develops gene-based medicines, a transformative part of healthcare stocks. It currently relies on a strategic partnership with Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) for the commercialization of CASGEVY, a treatment for sickle cell disease. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business since one partner controls most global operations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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CRISPR Therapeutics AG 51,64 -0,71% CRISPR Therapeutics AG
Viking Holdings Ltd Registered Shs 100,60 -0,09% Viking Holdings Ltd Registered Shs
Viking Therapeutics Inc 32,95 1,23% Viking Therapeutics Inc

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