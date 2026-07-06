Viking Holdings Aktie
WKN DE: A40ANH / ISIN: BMG93A5A1010
|
06.07.2026 13:35:01
CRISPR Therapeutics vs. Viking Therapeutics: Which Healthcare Stock Is a Better Buy in 2026?
Investing in biotechnology requires a balance between groundbreaking scientific innovation and the realities of clinical development. Choosing between CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP) and Viking Therapeutics (NASDAQ:VKTX) involves comparing established gene-editing leadership against massive growth potential in metabolic medicine.CRISPR Therapeutics is a leader in gene editing, recently achieving its first product approval for rare blood disorders. Viking Therapeutics focuses on metabolic and endocrine disorders, targeting the booming market for weight-loss treatments. While both companies operate in high-growth areas, their financial stages and clinical risks offer distinct paths for everyday investors.CRISPR Therapeutics focuses on developing gene-based medicines using its proprietary CRISPR/Cas9 platform. The company develops gene-based medicines, a transformative part of healthcare stocks. It currently relies on a strategic partnership with Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) for the commercialization of CASGEVY, a treatment for sickle cell disease. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business since one partner controls most global operations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Viking Holdings Ltd Registered Shs
|
13.05.26
|Ausblick: Viking stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.03.26
|Ausblick: Viking legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Viking Holdings Ltd Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CRISPR Therapeutics AG
|51,64
|-0,71%
|Viking Holdings Ltd Registered Shs
|100,60
|-0,09%
|Viking Therapeutics Inc
|32,95
|1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse: ATX gibt nach -- DAX nach neuen Rekordmarken im Minus -- Wall Street uneinheitlicher -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gerät zum Wochenstart unter Druck. Am deutschen Aktienmarkt setzten nach einem neuem Allzeithoch Gewinnmitnahmen ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.