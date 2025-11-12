CRISPR Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CRISPR Therapeutics hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,17 USD gegenüber -1,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48,33 Prozent auf 0,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at