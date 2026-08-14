Cristal Pigmentos do Brasil hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cristal Pigmentos do Brasil gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Cristal Pigmentos do Brasil hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,10 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,250 BRL je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 76,59 Prozent auf 301,8 Millionen BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 170,9 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at