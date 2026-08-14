Cristal Pigmentos do Brasil SA präsentierte Quartalsergebnisse

Cristal Pigmentos do Brasil SA äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,10 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cristal Pigmentos do Brasil SA 0,250 BRL je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 301,8 Millionen BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 170,9 Millionen BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at