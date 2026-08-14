Cristal Pigmentos do Brasil: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cristal Pigmentos do Brasil gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Cristal Pigmentos do Brasil hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,10 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,250 BRL je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 301,8 Millionen BRL gegenüber 170,9 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at