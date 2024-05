Cristal Pigmentos do Brasil stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cristal Pigmentos do Brasil gab am 14.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 BRL. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 138,8 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 21,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 177,4 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at