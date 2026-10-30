Cristalerias de Chile hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cristalerias de Chile hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,02 CLP, nach -1,730 CLP im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 95,89 Milliarden CLP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98,55 Milliarden CLP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at