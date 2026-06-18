Nordea AB Aktie
WKN: 911244 / ISIN: SE0000427361
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18.06.2026 06:00:45
Cristian Pappone, Nordea: «Europa steht vor seiner grössten Investitionswelle»
Während viele Anleger weiterhin auf die USA setzen, sieht Nordea in Europa einen der spannendsten Investment-Cases der kommenden Jahre. Warum, erklärt Cristian Pappone im Podcast von finews.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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