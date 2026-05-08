Criteo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Criteo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 USD, nach 0,660 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,66 Prozent zurück. Hier wurden 426,2 Millionen USD gegenüber 451,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at