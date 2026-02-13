|
Criteo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Criteo hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,90 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 540,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 549,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,65 USD. Im letzten Jahr hatte Criteo einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Criteo mit einem Umsatz von insgesamt 1,95 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,09 Prozent gesteigert.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,66 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 1,17 Milliarden USD gerechnet.
