Criterium Energy hat am 26.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 5,0 Millionen CAD, gegenüber 5,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,97 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at