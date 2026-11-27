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27.11.2026 06:31:29
Criterium Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Criterium Energy hat am 26.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 5,0 Millionen CAD, gegenüber 5,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,97 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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