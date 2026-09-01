Criterium Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Criterium Energy äußerte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Criterium Energy ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,0 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at