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01.09.2026 06:31:29
Criterium Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Criterium Energy äußerte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Criterium Energy ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,0 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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