30.04.2026 06:31:29

Criterium Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Criterium Energy hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 10,7 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,110 CAD gegenüber -0,080 CAD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 33,81 Millionen CAD – ein Plus von 12,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Criterium Energy 29,95 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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