Critical Elements veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Critical Elements präsentierte am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Critical Elements -0,030 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at