Critical Elements: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Critical Elements stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at