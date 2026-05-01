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01.05.2026 06:31:29
Critical One Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Critical One Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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