Critical Reagent Processing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Critical Reagent Processing lud am 27.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.

Critical Reagent Processing hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,100 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at