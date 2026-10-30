Critical Reagent Processing zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Critical Reagent Processing hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,060 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at