17.11.2025 06:31:29
Crixus BH3 Acquisition Company Cons of 1 Sh -A- + 1-2 Wt: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Crixus BH3 Acquisition Company Cons of 1 Sh -A- + 1-2 Wt hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Crixus BH3 Acquisition Company Cons of 1 Sh -A- + 1-2 Wt -0,140 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
