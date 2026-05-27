Crizac: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Crizac hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,30 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 3,92 Milliarden INR geschätzt worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 12,50 INR und einen Umsatz von 10,42 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at