Croatian Telekom präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Croatian Telekom lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Croatian Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,700 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Croatian Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 351,9 Millionen USD im Vergleich zu 320,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at