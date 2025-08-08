CROCS Aktie
WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096
|Zölle als Belastung
|
08.08.2025 15:44:40
CROCS-Aktie wieder etwas fester nach Kurseinbruch durch negative Geschäftsprognose und Nettoverlust
CROCS rechnet mit einer Belastung von 40 Millionen Dollar in der zweiten Jahreshälfte durch die Importzölle von US-Präsident Donald Trump. Sorgen um mögliche Preiserhöhungen könnten die Kauflust der Verbraucher noch weiter bremsen, warnte Rees. Zugleich rechnet er damit, dass in den USA mit der Fußball-WM 2026 und den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles klassische Sportschuhe populärer werden.
Die CROCS-Aktie schloss den Handelstag an der NASDAQ mit einem Minus von 29,24 Prozent bei 74,39 US-Dollar ab. In einer leichten Gegenreaktion im Freitagshandel geht es zeitweise um 2,54 Prozent auf 76,28 US-Dollar aufwärts.
Im vergangenen Quartal stiegen die Erlöse der Firma, zu der auch die Marke Heydude gehört, im Jahresvergleich um 3,4 Prozent auf rund 1,15 Milliarden Dollar (knapp eine Milliarde Euro). Unter dem Strich gab es einen Verlust von gut 492 Millionen Dollar, der vor allem durch Abschreibungen auf den Markenwert von Heydude ausgelöst wurde. Im Vorjahresquartal stand noch ein Gewinn von knapp 229 Millionen Dollar in den Büchern.
/so/DP/zb
BROOMFIELD (dpa-AFX)
