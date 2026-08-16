CROCS Aktie
WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096
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16.08.2026 17:37:55
Crocs CEO Andrew Rees Sells 30,000 Shares for $4.2 Million -- Do Investors Need to Take Notice?
Andrew Rees, Chief Executive Officer, sold 30,000 shares of Crocs, Inc. (NASDAQ:CROX) at a weighted average price of $138.49 per share. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($138.49); post-transaction value based on Aug. 10, 2026, market close ($138.19).Crocs, Inc. is a leading designer and marketer of innovative casual footwear, with a market capitalization of $6.6 billion and TTM revenues of $4.1 billion, demonstrating substantial scale in the apparel and footwear sector. The company has achieved significant momentum, with a one-year stock price appreciation of 83.67%, reflecting strong operational execution and market demand for its product portfolio. Crocs' competitive advantage derives from its distinctive brand identity, proprietary product designs, and efficient omnichannel distribution strategy, which collectively position the company for sustained growth in the global casual footwear market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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