CROCS Aktie

CROCS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 16:21:47

Crocs Shares Jump Nearly 20% Despite Lower Q4 Earnings

(RTTNews) - Crocs, Inc. (CROX) shares surged 19.83 percent, gaining $16.41 to $99.14 on Thursday even after the company reported a decline in fourth-quarter earnings and revenue compared with last year.

Net income for the quarter came in at $105.17 million, or $2.03 per share, down from $368.91 million, or $6.36 per share, in the prior-year period. On an adjusted basis, earnings totaled $118.29 million, or $2.29 per share. Revenue slipped 3.2 percent to $957.64 million from $989.77 million a year earlier.

The stock opened at $97.97, up from a previous close of $82.73, and traded between $94.71 and $100.99 during the session on the Nasdaq. The last reported bid was $92.10 for 200 shares, with the ask at $106.89 for 200 shares. Trading volume reached 1,424,951 shares, above the average volume of 1,267,777.

Crocs shares have traded within a 52-week range of $73.21 to $122.84.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CROCS Inc.

mehr Nachrichten