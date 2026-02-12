CROCS Aktie
WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096
|
12.02.2026 16:21:47
Crocs Shares Jump Nearly 20% Despite Lower Q4 Earnings
(RTTNews) - Crocs, Inc. (CROX) shares surged 19.83 percent, gaining $16.41 to $99.14 on Thursday even after the company reported a decline in fourth-quarter earnings and revenue compared with last year.
Net income for the quarter came in at $105.17 million, or $2.03 per share, down from $368.91 million, or $6.36 per share, in the prior-year period. On an adjusted basis, earnings totaled $118.29 million, or $2.29 per share. Revenue slipped 3.2 percent to $957.64 million from $989.77 million a year earlier.
The stock opened at $97.97, up from a previous close of $82.73, and traded between $94.71 and $100.99 during the session on the Nasdaq. The last reported bid was $92.10 for 200 shares, with the ask at $106.89 for 200 shares. Trading volume reached 1,424,951 shares, above the average volume of 1,267,777.
Crocs shares have traded within a 52-week range of $73.21 to $122.84.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CROCS Inc.
|
11.02.26
|Ausblick: CROCS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: CROCS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: CROCS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: CROCS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)