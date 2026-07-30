CROCS Aktie
WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096
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30.07.2026 15:27:34
Crocs Shares Sink After Soft Third Quarter Outlook Overshadows Earnings Beat
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