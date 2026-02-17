CROCS Aktie
WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096
|
17.02.2026 20:03:00
Crocs Shares Soar on HeyDude Optimism. Is It Too Late to Buy the Stock?
Crocs (NASDAQ: CROX) shares surged following the casual footwear company's fourth-quarter earnings report, as its namesake brand saw strong international sales and it predicted its beleaguered HeyDude brand would return to growth in the second half of 2026.Let's dig into Crocs' Q4 results and outlook to see whether or not it's too late to buy the stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CROCS Inc.
|
11.02.26
|Ausblick: CROCS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: CROCS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: CROCS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: CROCS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)