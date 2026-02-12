CROCS Aktie
WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096
Crocs shoes are in high demand — in international markets, if not in North America
Crocs’s overall sales fell, but beat expectations by a wide margin, as strength in the Crocs brand and internationally offset HeyDude weakness.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
