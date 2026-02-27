CROCS Aktie
WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096
|
27.02.2026 15:21:57
Crocs Stock Draws New $54 Million Bet Despite 12% Drop This Past Year
On February 17, 2026, Himalaya Capital Management disclosed a new position in Crocs (NASDAQ:CROX), acquiring 628,159 shares valued at an estimated $53.72 million based on quarter-end pricing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Himalaya Capital Management LLC established a new position in Crocs, purchasing 628,159 shares. The quarter-end value of this stake increased by $53.72 million, reflecting the addition of the new shares.Crocs is a leading global designer and manufacturer of casual footwear, recognized for its innovative and highly recognizable products. The company leverages a multi-channel distribution model to maximize reach and adaptability in diverse markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
