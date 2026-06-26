CROE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CROE äußerte sich am 24.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 50,0 Prozent auf 0,04 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 0,02 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at