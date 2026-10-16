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16.10.2026 06:31:29
Croghan Bancshares gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Croghan Bancshares veröffentlichte am 14.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,41 USD gegenüber 1,67 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,82 Prozent auf 21,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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