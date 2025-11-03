Croghan Bancshares legte Quartalsergebnis vor

Croghan Bancshares präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 1,67 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Croghan Bancshares noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Croghan Bancshares 17,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at