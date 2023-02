Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units 107,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 103,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,62 Prozent auf 419,59 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 408,89 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,600 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 417,01 Millionen CAD festgelegt.

Redaktion finanzen.at