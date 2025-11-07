Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 124,5 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units 115,5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at