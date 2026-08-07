07.08.2026 06:31:29

Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 129,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 127,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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