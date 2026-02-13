Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,09 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units 0,210 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 123,0 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 124,7 Millionen CAD ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,280 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahr verkündet.

Umsatzseitig wurden 500,07 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units 476,36 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at