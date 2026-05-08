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08.05.2026 06:31:29
Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units mit einem Umsatz von insgesamt 130,3 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 5,24 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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