Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,06 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,060 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 130,7 Millionen CAD gegenüber 124,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at