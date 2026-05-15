Crompton Greaves Consumer Electricals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Crompton Greaves Consumer Electricals hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,29 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Crompton Greaves Consumer Electricals ein EPS von 2,63 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 22,83 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,61 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2,77 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 22,65 Milliarden INR umgesetzt wurden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 3,760 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Crompton Greaves Consumer Electricals 8,64 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 80,96 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 78,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 7,79 INR und einen Umsatz von 80,92 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at