09.02.2026 06:31:29
Crompton Greaves Consumer Electricals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Crompton Greaves Consumer Electricals hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 18,98 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,69 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,69 INR sowie einem Umsatz von 18,78 Milliarden INR gerechnet.
