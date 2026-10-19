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19.10.2026 06:31:29
Crompton Greaves Consumer Electricals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Crompton Greaves Consumer Electricals veröffentlichte am 16.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,85 INR gegenüber 1,11 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 22,63 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,16 Milliarden INR umgesetzt.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,89 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 22,18 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.at
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