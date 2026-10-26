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26.10.2026 06:31:29
Crompton Greaves gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Crompton Greaves präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Crompton Greaves hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,62 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,82 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,07 Prozent auf 38,02 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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