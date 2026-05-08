Crompton Greaves: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Crompton Greaves präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Crompton Greaves ein EPS von 1,78 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,42 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Crompton Greaves hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 7,72 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 6,38 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Crompton Greaves mit einem Umsatz von insgesamt 124,18 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 99,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 25,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at