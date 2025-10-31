Crompton Greaves stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Crompton Greaves hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,82 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Crompton Greaves im vergangenen Quartal 29,23 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Crompton Greaves 24,13 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at