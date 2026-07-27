Crompton Greaves stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Crompton Greaves hat am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,99 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,76 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 32,81 Milliarden INR gegenüber 28,78 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at