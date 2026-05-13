Cronos gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cronos hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cronos 0,030 CAD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Cronos 62,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at