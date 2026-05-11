Croooober: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Croooober äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 33,43 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 34,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Croooober im vergangenen Quartal 4,31 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Croooober 3,57 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 98,69 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Croooober ein EPS von 99,44 JPY je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 15,38 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 13,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at