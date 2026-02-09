Croooober: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Croooober hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 44,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 34,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent auf 4,37 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at